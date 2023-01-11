Світло може зникнути будь-коли: у Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення

У Дніпропетровській області перевищено ліміти споживання електроенергії, через що запроваджено аварійні відключення світла.

Сьогодні, 11 січня, в Дніпропетровській області запровадили аварійні відключення електроенергії, тож погодинні графіки знеструмлення не діють.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Енергетики запровадили у нашiй областi аварiйнi вiдключення електрики. Вiдтепер графіки не діють. Вимкнення можуть статися будь-коли", - поінформував він.

За його словами, це вимушений крок, щоб уникнути складних аварiй та зберегти стабільну роботу енергосистеми. "Вона ще не оговталася від ворожих ударів. І має суттєвий дефіцит потужностей. Наразі ж через морози використання електрики сильно зросло. Ліміти споживання в області перевищені", - написав Резніченко.

Він наголосив, що енергетики просять максимально заощаджувати електроенергію. "Це допоможе повернутися до планових відключень", - зазначив він.

Очільник області порадив жителям Дніпропетровщини тримайти зарядженими телефони та повербанки, а за необхідності приходити до "Пунктів Незламності". Їх в регіоні понад 400.

Ситуація з електроенергією в Україні

В Украні станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії зросло через зниження температури на сході та в центрі країни. Саме тому зріс дефіцит потужності.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання. Вони діють упродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00.

Вже від 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

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