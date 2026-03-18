ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

Світло може зникнути у будь-який момент: в Україні — нові відключення, впроваджують обмеження

В Україні зростає споживання електроенергії, а через атаки РФ є нові знеструмлення. В «Укренерго» закликали обмежити використання техніки у вечірні години.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Енергетика України

Енергетика України / © Reuters

В Україні ускладнилась ситуація в енергосистемі — в усіх регіонах уже застосовуються графіки відключення світла через наслідки російських атак і зростання споживання електроенергії.

В «Укренерго» закликали громадян економити електрику, особливо у пікові години.

Станом на ранок 18 березня рівень споживання був на 11,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Основна причина — зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарність у більшості регіонів.

У компанії зазначають, що вечірній максимум споживання залишається стабільно високим.

У яких регіонах є знеструмлення

Через дронові атаки та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксовані у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла 18 березня що відомо

Через наслідки попередніх масованих атак у всіх регіонах від 16:00 до 21:00 можуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас українців закликають:

  • обмежити використання потужних електроприладів у період від 16:00 до 21:00;

  • за можливості переносити енергоємні процеси на ніч — після 22:00.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від обставин.

Раніше повідомлялось, що через наслідки ударів РФ по енергетиці у Києві знову запроваджено графіки відключень.

Дата публікації
Кількість переглядів
755
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie