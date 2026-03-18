Світло може зникнути у будь-який момент: в Україні — нові відключення, впроваджують обмеження

Енергетика України

В Україні ускладнилась ситуація в енергосистемі — в усіх регіонах уже застосовуються графіки відключення світла через наслідки російських атак і зростання споживання електроенергії.

В «Укренерго» закликали громадян економити електрику, особливо у пікові години.

Станом на ранок 18 березня рівень споживання був на 11,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Основна причина — зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарність у більшості регіонів.

У компанії зазначають, що вечірній максимум споживання залишається стабільно високим.

У яких регіонах є знеструмлення

Через дронові атаки та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксовані у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла 18 березня — що відомо

Через наслідки попередніх масованих атак у всіх регіонах від 16:00 до 21:00 можуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості.

Водночас українців закликають:

обмежити використання потужних електроприладів у період від 16:00 до 21:00;

за можливості переносити енергоємні процеси на ніч — після 22:00.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від обставин.

Раніше повідомлялось, що через наслідки ударів РФ по енергетиці у Києві знову запроваджено графіки відключень.