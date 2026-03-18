- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 755
- Час на прочитання
- 1 хв
Світло може зникнути у будь-який момент: в Україні — нові відключення, впроваджують обмеження
В Україні зростає споживання електроенергії, а через атаки РФ є нові знеструмлення. В «Укренерго» закликали обмежити використання техніки у вечірні години.
В Україні ускладнилась ситуація в енергосистемі — в усіх регіонах уже застосовуються графіки відключення світла через наслідки російських атак і зростання споживання електроенергії.
В «Укренерго» закликали громадян економити електрику, особливо у пікові години.
Станом на ранок 18 березня рівень споживання був на 11,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня. Основна причина — зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарність у більшості регіонів.
У компанії зазначають, що вечірній максимум споживання залишається стабільно високим.
У яких регіонах є знеструмлення
Через дронові атаки та обстріли енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксовані у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.
Наразі енергетики вже працюють над відновленням там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Відключення світла 18 березня — що відомо
Через наслідки попередніх масованих атак у всіх регіонах від 16:00 до 21:00 можуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості.
Водночас українців закликають:
обмежити використання потужних електроприладів у період від 16:00 до 21:00;
за можливості переносити енергоємні процеси на ніч — після 22:00.
В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від обставин.
Раніше повідомлялось, що через наслідки ударів РФ по енергетиці у Києві знову запроваджено графіки відключень.