Світло не повернеться швидко: експерт відповів, скільки часу потрібно для відновлення енергетики

Атака на об'єкт енергетики

Відновлення енергетичних об’єктів України, які було пошкоджено під час ударів армії РФ, може тривати рік. Однак для об’єктів генерації строки та сценарії ремонту можуть суттєво відрізнятися для кожного окремого випадку.

Про це заявив голова підкомітету енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики Сергій Нагорняк у коментарі «Телеграфу».

Він пояснив, що кожна підстанція чи генераційна потужність «Укренерго» потребує різного часу, щоб відновитися до довоєнного стану. Наприклад, Дніпровську ГЕС-2 досі ремонтують від масованого удару балістикою 2023 року.

«Якщо кожна окрема бригада працюватиме на кожній підстанції, потрібен, я думаю, не менше ніж рік часу», — наголосив нардеп.

На його думку, рахувати треба від моменту, коли будуть укладені угоди на проєктування, а далі компанія укладе договір з організаціями, які займатимуться реконструкцією. Він уточнив, що від моменту, коли вони зайдуть на підстанцію, їм потрібно десь до року часу.

Масована атака на енергетику

Останній масований удар по енергетиці України стався вночі та зранку 7 лютого. Під прицілом були західні області. Зокрема, РФ атакувала Бурштин Івано-Франківської області крилатими ракетами і дронами. Під прицілом опинилася місцева Бурштинська ТЕС.

Влада обласного центру заявила про важку ситуацію в енергосистемі після обстрілу. Ситуація зі світлом складна. Мер Руслан Марцінків наголосив, що графіки відключень можуть бути жорсткими, а також попросив людей запастися водою.

Також РФ ударила по критичній підстанції у Львівській області. Експерти попередили про можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів. Йдеться про Західноукраїнську електропідстанцію, що є найбільшою електропідстанцією Європи.