Світло не повернеться швидко: енергетики озвучили невтішний прогноз

Українцям не варто розраховувати на швидке покращення ситуації з електропостачанням. Відключення світла, ймовірно, триватимуть щонайменше до початку березня, адже взимку енергосистема працює на межі можливостей через різке зростання споживання.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, навіть за умови відсутності нових масованих атак і можливості проводити ремонти, система не здатна оперативно повернутися до стабільного режиму роботи.

Головною причиною напруженої ситуації експерт називає високий попит на електроенергію в холодну пору року. Значна кількість домогосподарств використовує електрику не лише для побутових потреб, а й для опалення, що суттєво збільшує навантаження на мережі.

“Стабілізація можлива лише тоді, коли зменшиться споживання електроенергії на обігрів. Узимку саме це створює критичний тиск на систему”, – пояснив Корольчук.

Він наголошує, що таке навантаження неможливо швидко компенсувати навіть у разі стабільної роботи генерації без нових пошкоджень. Саме тому енергетики змушені застосовувати тривалі та нерівномірні графіки відключень у регіонах.

Окремі періоди покращення, які українці могли спостерігати останнім часом, мали тимчасовий характер. Під час новорічно-різдвяних свят споживання електроенергії знизилося, що дозволило вивільнити близько 2000 МВт потужностей і трохи вирівняти ситуацію навіть за морозної погоди.

Втім, після повернення до звичного робочого ритму попит на електроенергію знову зріс, і напруга в системі відновилася. Це, за словами експерта, свідчить про відсутність запасу міцності в енергосистемі.

Реальну стабілізацію, зазначає Корольчук, варто очікувати лише після завершення опалювального сезону. Зі зменшенням потреби в електроопаленні навантаження на мережі автоматично знизиться, що дозволить ефективніше розподіляти наявні ресурси генерації.

“Навіть якщо удари припиняться і буде час на ремонти, до кінця зими ситуація принципово не зміниться”, – підсумував експерт.