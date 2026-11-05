© Associated Press

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Аварійні відключення світла в Україні скасовують і невдовзі запроваджують знову, але на це є причина. Будь-які обмеження споживання електроенергії застосовують через російські удари по українській енергосистемі.

Про це заявили в Міненерго.

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Пошкодження внаслідок обстрілів значні. Росія змінила тактику. Ворог щодня прицільно атакує об’єкти, критично важливі для роботи енергосистеми. Лише за останні 3 доби він 78 разів прицільно бив саме по енергооб’єктах.

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У відомстві пояснюють, що після атак диспетчери змушені терміново відключати пошкоджені ділянки, щоб запобігти ще більшим технологічним аваріям. Це і є аварійні відключення. Щоб врятувати енергосистему після чергового удару, енергетики мають лише кілька хвилин, тому повідомити споживачів заздалегідь про аварійні відключення неможливо.

Щойно дозволяє безпекова ситуація, аварійно-відновлювальні бригади розпочинають ремонтні роботи. Вони можуть тривати довго, тому що кількість пошкоджень з кожним ударом стає все більшою. Крім того, ворог використовує підлу практику повторних ударів, тож ремонтні бригади змушені чекати на закінчення повітряної тривоги на об’єкті.

Аварійні відключення скасовують одразу, коли диспетчери можуть стабілізувати роботу енергосистеми. Водночас постраждалі електростанції не можуть виробити, а мережі передати необхідну кількість електроенергії. Тому починають діяти погодинні відключення.

Відключення світла в Україні — останні новини

У КМДА відповіли, що насправді відбувається зі світлом у Києві. У столиці вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас місто залишається залежним від загального стану енергосистеми України, тому будь-які зміни в її роботі впливають на електропостачання міста.

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Загалом у четвер, 5 листопада, в частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Також обмежуватимуть споживання електрики промисловими підприємствами.

За інформацією «Укренерго», графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59. У цей самий період, від 00:00 до 23:59, застосовуватимуть і графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від двох до чотирьох черг.

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