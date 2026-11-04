Світло повертається: в частині України скасували аварійні відключення, але низка областей ще без електрики

Відключення світла / © ТСН

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Енергетикам вдалося частково стабілізувати ситуацію з електропостачанням в Україні після російських обстрілів. У більшості регіонів, зокрема в Києві, аварійні відключення світла замінили на графіки. Водночас у шести областях зафіксовані знеструмлення.

Про це повідомило «Укренерго».

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В компанії заявили, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати. Більшість регіонів, зокрема Київ, повернулися до графіків погодинних відключень.

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«Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання», — зауважили в «Укренерго»

Там додали, що наразі аварійні відключення світла залишаються лише в Харківській області.

За даними компанії, протягом 3 листопада та у ніч проти 4-го російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру. Через нові обстріли та пошкодження, завдані в попередні дні, станом на ранок середи без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

«Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням», — повідомили в «Укренерго».

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Там додали, що через наслідки російських атак у частині регіонів 4 листопада вимушено застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до чотирьох черг. Для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності.

Атаки на енергетику України — що відомо

Нагадаємо, 3 листопада «Укренерго» повідомило, що через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру України ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, а в низці регіонів, зокрема в Києві, запровадили аварійні відключення світла. Лише за минулу добу ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосувавши безпрецедентну кількість засобів ураження. Тисячі енергетиків узялися усувати наслідки ударів та відновлювати електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли енергосистеми та пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла у столиці 3 листопада запровадили екстрені відключення світла. В Києві також виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту. У районах із найгострішою ситуацією розгортають пункти обігріву для мешканців.

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