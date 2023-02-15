Світло сьогодні не вимикатимуть – електростанції виробляють достатньо електроенергії

Станом на ранок 15 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит потужностей. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Рівень споживання дещо знизився, порівняно з початком тижня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться у повідомленні.

Енергетики вивели в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Проте в "Укренерго" попередили, що при зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Україні також тривають виміри фактичного споживання в областях.

"Відповідно до графіка проводиться виміри у Сумській та Житомирській областях. Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання", - йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від 14 ракетних та 17 дронових хвиль атак росіян.

Нагадаємо, НКРЕКП змінила вимоги до обленерго щодо інформування населення про графіки.

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