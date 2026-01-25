Світло, тепло та зв'язок у Києві: Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація

Шмигаль про частковий блекаут у Києві / © Associated Press

У Києві без світла, як і вчора, залишаються понад 800 тисяч абонентів, діють екстрені відключення.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

«У столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці, як і вчора — понад 800 тисяч абонентів», — зазначив він.

За словами Шмигаля, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.

Крім того, з резервів Міненерго скерували до столиці додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади.

Вже завтра до Києва прибувають ще 17 ремонтних бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби готові додати ще 20 бригад, пообіцяв Шмигаль.

Чи буде мобільний зв’язок та інтернет під час відключень

Крім того, глава Міненерго заслухав звіт щодо забезпечення стабільності мобільних мереж та інтернету під час відключень.

«Важливо максимізувати автономність базових станцій. Люди повинні залишатися на зв’язку та мати доступ до інформації за будь-яких умов. Дав відповідні доручення», — сказав він.

Нагалаємо, за даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня, без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ 24 січня. Експерт попередив, що у найближчі два тижні у Києві очікується складна ситуація з енергопостачанням через значні руйнування після атак РФ.