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Світло відключатимуть всю добу: які графіки діятимуть в Україні 12 листопада
Через російські обстріли світло в Україні 12 листопада відключатимуть цілодобово.
У частині областей України 12 листопада цілодобово відключатимуть світло. Обмеження діятимуть і для населення, і для підприємств.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Графіки відключення світла — що відомо
У компанії зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть за таким графіком:
для промисловості — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Світло відключатимуть через наслідки російських обстрілів енергетики. В «Укренерго» запевняють, що фахівці цілодобово ремонтують пошкоджені мережі, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Перевірити графік за своєю адресою можна на сайтах місцевих обленерго.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, через нові російські обстріли в багатьох областях знову зникає світло. Там застосовують планові та аварійні відключення, а енергетики кажуть, що графіки можуть мінятися по декілька разів на годину.
Окрім цього, ввечері 10 листопада російські війська атакували критичну інфраструктуру Кривого Рогу ударними безпілотниками.