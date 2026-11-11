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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Світло відключатимуть всю добу: які графіки діятимуть в Україні 12 листопада

Через російські обстріли світло в Україні 12 листопада відключатимуть цілодобово.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла / © УНІАН

У частині областей України 12 листопада цілодобово відключатимуть світло. Обмеження діятимуть і для населення, і для підприємств.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла — що відомо

У компанії зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть за таким графіком:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;

  • для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Світло відключатимуть через наслідки російських обстрілів енергетики. В «Укренерго» запевняють, що фахівці цілодобово ремонтують пошкоджені мережі, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Перевірити графік за своєю адресою можна на сайтах місцевих обленерго.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через нові російські обстріли в багатьох областях знову зникає світло. Там застосовують планові та аварійні відключення, а енергетики кажуть, що графіки можуть мінятися по декілька разів на годину.

Окрім цього, ввечері 10 листопада російські війська атакували критичну інфраструктуру Кривого Рогу ударними безпілотниками.

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