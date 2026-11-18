Відключення світла

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У найближчі два місяці ситуація зі світлом в Україні повторюватиметься по колу: після російських обстрілів ставатимуться аварійні відключення, а потім енергетики швидко лагодитимуть мережі до наступної атаки.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

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За словами фахівця, енергосистема працюватиме в такому режимі ще два місяці. Він пояснив, що через небезпеку обстрілів ремонтники не завжди можуть одразу лагодити пошкоджені мережі.

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Він додав, що через це деякі мікрорайони чи населені пункти іноді сидять без світла по два-три дні. Водночас на сусідніх вулицях, куди не влучили уламки чи ракети, електрика є.

«Це миттєвий удар, який переводить частину України на аварійні відключення. От, потім пауза, яка дозволяє нам щось відремонтувати, потім знову удар», — описав сценарій найближчих двох місяців Андрій Закревський.

Експерт також закликав українців спокійно сприймати новини про знеструмлення, адже загалом у країні налічується 12,5 мільйона споживачів. За його словами, навіть якщо без світла залишаються 200 тисяч або 980 тисяч абонентів — це велика проблема для цих конкретних людей (як для кількох стотисячних міст), але це не означає зупинку всієї енергосистеми.

На думку фахівця, такі місцеві відключення не призведуть до того, що країна замерзне, адже часто достатньо просто перейти на сусідню вулицю, де світло є.

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Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати українську енергетику. Через пошкодження обладнання на Харківщині та Сумщині зараз вимушено діють аварійні відключення світла.

Окрім цього, зранку 18 листопада російська армія безпілотниками атакувала Рівненську область. У регіоні виникли відключення світла.

Також у частині регіонів України протягом усієї середи діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів і промисловості.

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