Світло вимикатимуть по всій Україні, графіки вже розроблені, але є позитивна новина

Внаслідок російських атак ми втратили досить багато генерації та імпорту електроенергії, які можливо залучати. Тому є фіксована величина, яку ми можемо використовувати. Якщо зростає споживання, відповідно виникає дефіцит електроенергії . Через нього можуть бути обмеження. Однак є гарна новина — блекаути не очікуються.

Про це в ефірі ТСН в рамках телемарафону “Єдині новини” розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Яка ситуація наразі

До повномасштабного вторгнення компанія заявляла про 3,5 млн клієнтів, станом на зараз цифра майже не змінилася.

“Якщо казати про промисловість, вона вже тиждень знаходиться під обмеженнями. Вчора ввечері під час зростання дефіциту через передусім похолодання, застосовувалися аварійні відключення вже і для населення. Приблизно 10% киян відчули на собі ці відключення. Вночі їх скасували, тому що споживання впало”, — зазначив Коваленко.

“Але зранку десь на 1,5-2 год також вводились обмеження для населення. Наразі близько 9:20 аварійні обмеження для населення скасовані, а для промисловості вони лишаються на весь день. Якщо ситуація буде впродовж дня змінюватися, вони знову можуть повернутися (аварійні відключення — Ред.)”, — додав він.

Чого очікувати

Внаслідок російської агресії і російських атак ми втратили досить багато генерації та імпорту, які можливо залучати, розповів генеральний директор компанії YASNO: “Тому у нас є фіксована величина, яку ми можемо використовувати. Якщо зростає споживання, відповідно виникає дефіцит. Через нього можуть бути обмеження”.

На питання про те, коли зростатиме споживання, Коваленко відповів: “У нас є дві історії попереду. Перша — літній пік, коли зростає температура за вікном, стає спекотно, всі вмикають кондиціонери, тоді споживання росте; друга — опалювальний сезон, коли споживання електроенергії максимальне. Тому передусім треба готуватися до літнього піку. Але я вважаю, що будуть не досить серйозні обмеження. Треба готуватися вже зараз до зими, коли відсутність електропостачання на деякий період може наробити біди з наявністю тепла в оселях”.

Чи буде блекаут

“Блекауту ми не бачимо. Ми всі чекаємо, коли “Укренерго” буде більш планово доводити обмеження до областей і в кожній області будуть запроваджувати графіки. Екстрені вводяться, коли є незапланований дефіцит і він досить невеликий на короткий проміжок часу. Графіки вже звісно всі розроблені, є на сайтах, в мобільних додатках тощо. Я маю надію, що поки температура балансує за вікном, їх не будуть застосовувати. Але якщо дефіцит буде постійний і плановий, їх застосовуватимуть”, — зауважив генеральний директор компанії YASNO.

Яких регіонів стосуються обмеження

“Якщо ми кажемо про генерацію, то це стосується усіх регіонів України. У нас дефіцит в цілому на Україну і обмеження пропорційно розподіляються по кожному регіону. В Україні є дві точки болю, в яких є мережеві обмеження, тобто туди неможливо подати електроенергію, яка є в усій Україні — йдеться про Харків, бо він вже досить давно знаходиться під мережевими обмеженнями і там кожну годину 200-250 тис. населення перебуває без світла, а також Дніпропетровська область”, — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 14 травня в “Укренерго” повідомили про запровадження графіків аварійних відключень світла в Києві, у Львові та області, в Івано-Франківській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Про блекаути не йдеться, але світло вимикатимуть по всій Україні! Графіки розроблені!

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