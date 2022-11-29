Світло вмикають по 5-6 годин на добу: коли зміниться ситуація

Дефіцит електроенергії в системі становить до 30%. Тому й відбувається відключення світла. І споживачам включатимуть електроенергію по 5-6 годин на добу.

У "ДТЕК Мережі", що працює у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині та Донеччині, підтвердили вмикання світла споживачам по 5-6 годин на добу.

В ефірі телемарафону генеральний директор "ДТЕК Мережі" Дмитро Сахарук прокоментував ситуацію.

"Дійсно, наші клієнти небагато часу мають світло - трохи менше, ніж 5-6 годин. Але це значно краще, ніж було 2-3 дні тому. Ми рухаємося разоміз "Укренерго", щоби якомога швидше перейти до планових відключень, а не жити в умовах аварійних, і збільшити кількість годин на добу. Найближчим часом це відбудеться", - пояснив Сахарук.

Раніше повідомлялося, що українці скоротили споживання електроенергії на 15%.

А голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що в Україні передбачається декілька сценаріїв блекауту.

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