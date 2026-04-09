Світло відключають по всій Україні: чому графіки повертаються

Відключення світла. / © Associated Press

В Україні знову почали запроваджувати графіки відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих російських атак.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК 9 квітня.

Попри завершення опалювального сезону енергетики змушені застосовувати обмеження споживання. Адже частина обладнання пошкоджена.

Втім, наразі головною причиною стало суттєве похолодання в Україні, яке спровокувало зростання споживання електроенергії. Крім того, зменшилася генерація на сонячних електростанціях.

«Через хмарну погоду вони виробляють значно менше електроенергії, і система втрачає частину денного ресурсу, який зазвичай допомагає балансувати навантаження. Тому доводиться знову запроваджувати графіки відключень світла», — наголошують в ДТЕК.

У компанії додають, що енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Фахівці розбирають завали на об’єктах, ремонтують пошкоджене обладнання та намагаються якомога швидше повернути втрачені потужності в енергосистему.

Нагадаємо, 8 квітня в Україні почали раптово запроваджувати відключення світла. У низці областей знеструмлення були аварійними та стали наслідком російських ударів. Однак у низці регіонів «Укренерго» вдалося до графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Окрім того, 9 квітня також відключатимуть світло по всіх областях. Обмеження будуть діяти від 07:00 до 22:00. Обленерго оприлюднили графіки.