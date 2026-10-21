Світло вимикатимуть майже до опівночі: які обмеження запровадять 22 жовтня

«Укренерго» попередило про відключення світла 22 жовтня

Реклама

У четвер, 22 жовтня, у частині областей України вимушено застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов’язані з наслідками масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Реклама

Відключення світла 22 жовтня — які обмеження діятимуть

За даними енергетиків, від 06:00 до 23:59 передбачені такі заходи:

Реклама

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

В «Укренерго» попередили, що ситуація може змінюватися через наслідки російських обстрілів. Українців закликали стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу, де публікують графіки для конкретних населених пунктів.

«Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — наголосили в компанії.

Відключення світла в Україні — останні новини

Після російської атаки 21 жовтня в частині Святошинського району Києва запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики почали відновлювальні роботи, тоді як в інших районах столиці продовжили діяти планові графіки. Аварійні відключення після атаки ще раз показали, що перебої зі світлом можуть виникати не лише за заздалегідь оприлюдненим розкладом.

У Києві та області одночасно можуть діяти планові й екстрені відключення, тому графіки не завжди однакові для всіх районів. У ДТЕК пояснили, чому світло вимикають по-різному і чому під час аварійних обмежень звичний розклад може не працювати.

Реклама

Водночас Україна посилює захист енергетичної інфраструктури напередодні холодів. Зокрема, на Київщині планують прискорити захист ключових підстанцій від дронів. За повідомленнями ЗМІ, більшість відповідних заходів мають виконати до 15 листопада.

Новини партнерів