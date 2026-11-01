Світло вимикатимуть майже весь день: які графіки діятимуть в областях 2 листопада

Відключення світла

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У понеділок, 2 листопада, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго» та регіональних обленерго.

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За інформацією енергетиків, відключення триватимуть від 06:00 до 23:59. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли, тому графіки можуть коригувати протягом доби.

Черкаська область

На Черкащині графіки погодинних відключень діятимуть від 06:00 до опівночі.

Години відсутності електропостачання:

1.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00

1.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

2.1: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

2.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

3.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00

3.2: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00

4.1: 09:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00

4.2: 12:00–14:00, 16:00–18:00

5.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

5.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

6.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00

6.2: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00

Житомирська область

У Житомирі та області також заплановані погодинні відключення електроенергії.

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Графік на 2 листопада:

1.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00

1.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00

2.1: 06:00–09:00, 15:00–18:00

2.2: 06:00–09:00, 15:00–18:00

3.1: 15:00–18:00, 21:00–24:00

3.2: 12:00–15:00, 21:00–24:00

4.1: 06:00–09:00, 12:00–15:00

4.2: 12:00–15:00, 18:00–21:00

5.1: 09:00–12:00, 18:00–21:00

5.2: 09:00–12:00, 18:00–21:00

6.1: 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00

6.2: 09:00–12:00, 15:00–18:00

Полтавська область

На Полтавщині обсяг відключень змінюватиметься протягом дня. За повідомленням обленерго, заплановані такі обмеження:

06:00–09:00 — 1,5 черги

09:00–12:00 — 2 черги

12:00–21:00 — 2,5 черги

21:00–23:59 — 1,5 черги

Графік відключень за підчергами:

1.1: 08:00–10:00, 14:00–16:30, 20:00–21:30

1.2: 08:30–10:30, 14:30–17:00, 20:30–22:00

2.1: 09:00–11:00, 15:00–17:30, 21:00–22:30

2.2: 09:30–11:30, 15:30–18:00, 21:30–23:00

3.1: 10:00–12:30, 16:00–18:30, 22:00–23:30

3.2: 10:30–13:00, 16:30–19:00, 22:30–24:00

4.1: 06:00–06:30, 11:00–13:30, 17:00–19:30, 23:00–24:00

4.2: 06:00–07:00, 11:30–14:00, 17:30–20:00, 23:30–24:00

5.1: 06:00–07:30, 12:00–14:30, 18:00–20:30

5.2: 06:30–08:00, 12:30–15:00, 18:30–21:00

6.1: 07:00–08:30, 13:00–15:30, 19:00–21:00

6.2: 07:30–09:30, 13:30–16:00, 19:30–21:00

Харківська область

У Харкові та області обмеження електропостачання діятимуть від 06:00 до 24:00. Час відключень зазначений орієнтовно, з урахуванням перемикань.

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Графік на 2 листопада:

1.1: 11:30–15:00, 22:00–24:00

1.2: 11:30–15:00

2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00

2.2: 11:30–15:00, 22:00–24:00

3.1: 06:00–08:00, 15:00–18:30

3.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30

4.1: 06:00–08:00, 11:30–18:30

4.2: 15:00–18:30

5.1: 08:00–11:30, 18:30–22:00

5.2: 08:00–11:30, 18:30–22:00

6.1: 08:00–11:30, 15:00–21:00

6.2: 09:00–11:30, 18:30–22:00

Для промислових підприємств і бізнесу від 06:00 до опівночі також діятимуть графіки обмеження потужності.

Чернігівська область

У Чернігівській області 2 листопада також застосовуватимуть графіки погодинних відключень за розпорядженням «Укренерго».

Відключення світла. / © Фото з відкритих джерел

Місцеве обленерго попередило, що через зміни в енергосистемі графіки можуть коригуватися. Актуальний розклад за чергами необхідно перевіряти на офіційних ресурсах енергокомпанії.

Чи можуть змінитися графіки відключень

В «Укренерго» наголошують, що обмеження електропостачання вимушені та пов'язані з пошкодженням енергетичних об'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

Українців закликають стежити за оновленнями на сайтах і сторінках своїх обленерго, оскільки фактичний час відключень може відрізнятися від попереднього графіка.

Коли електропостачання відновлюється, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

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