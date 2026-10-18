Світло вимикатимуть протягом всього дня: що чекає українців 19 жовтня

Енергетика / © Associated Press

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У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України протягом майже всієї доби застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в енергетичній компанії “Укренерго”.

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Для всіх категорій споживачів з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

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У цей самий період — з 06:00 до 23:59 — для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальний час відключень радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у своєму регіоні.

Українців також закликають ощадливо користуватися електроенергією у години, коли вона з’являється за графіком.

Удари РФ по енергетиці України: останні новини

Нагадаємо, цієї зими Росія значно розширила кампанію ударів по Україні. Окрім енергетики, під атаками опиняються мости, залізниця, порти, телекомунікаційні об’єкти та великі промислові підприємства.

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Нові реактивні дрони ускладнили роботу української ППО — показник їх перехоплення, за наведеними раніше даними, впав до менш ніж 60%. Удари по залізниці, чорноморській логістиці та промисловості також створюють проблеми для українського експорту й економіки.

Водночас Україна посилила підготовку до зими: збільшила запаси газу, розвиває децентралізоване енергопостачання та впроваджує нові засоби боротьби з дронами.

За даними опитування КМІС, понад 60% українців заявляли, що готові терпіти труднощі війни стільки, скільки буде потрібно.

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