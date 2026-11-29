Відключення світла / © ТСН

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У понеділок, 30 листопада, в частині регіонів України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 3,5 черг.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Відключення світла в Україні 30 листопада

Зокрема, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Водночас для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення світла.

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Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергосистему України.

В «Укренерго» наголошують, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання споживачам.

Українцям радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу електроенергії.

В Україні обмежать інформацію про наслідки ударів по енергетиці

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке передбачає обмеження висвітлення в медіа наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури та термінів їх відновлення.

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Відповідний указ від 28 листопада зобов'язує Кабмін невідкладно вжити заходів щодо заборони поширення таких даних. Обмеження також стосуватимуться інформації про будівництво захисних споруд на енергетичних об'єктах.

Крім того, рішення РНБО передбачає посилення протиповітряної оборони та інженерного захисту критичної інфраструктури, а також підготовку житлових будинків до можливих перебоїв зі світлом.

Українському бізнесу дадуть до 30 тисяч гривень на енергообладнання

Нагадаємо, в Україні запроваджують програму підтримки малого бізнесу під час відключень світла. Як повідомив Сергій Корецький, підприємці зможуть отримати до 30 тисяч гривень на придбання та встановлення генераторів, акумуляторів, інверторів, павербанків і стабілізаторів напруги.

Допомога передбачена для ФОП і ТОВ, зареєстрованих до 1 квітня 2026 року, які мають не більше 10 працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ.

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Подати заявку можна буде через портал Дія, обравши послугу «Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість». Відповідність умовам програми перевірятимуть автоматично.

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