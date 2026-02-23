Світло вимикатимуть цілий день: що відомо про обмеження 24 лютого

Відключення світла в Україні

В Україні 24 лютого запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть у більшості регіонів протягом усієї доби.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія “Укренерго”.

Причиною застосування заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак по енергооб’єктах. Окрім побутових споживачів, також запроваджуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною та може змінюватися. Час і тривалість відключень за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Українців закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії. У періоди, коли світло подають за графіком, варто користуватися електроприладами ощадливо, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, уночі 23 лютого росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей.

Раніше, 22 лютого, фіксували знеструмлення у 5 областях України. Також майже в усіх регіонах діяли графіки відключень. Детальніше про ситуацію — читайте у матеріалі.