Світло за графіками - вже за кілька днів: у чому причина можливого повернення до відключень

В Україні наступного тижня через спеку можуть повторно запровадити планові відключення електроенергії.

Про це розповів в ефірі Київ 24 директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, українська енергетична система перебуває в критичному стані через відсутність резервів і потужностей. Він зазначив, що будь-яке підвищення температури, яке спричиняє зростання споживання електроенергії, може серйозно вплинути на стабільність енергосистеми.

"Є ризики, що починаючи з понеділка і, можливо, до четверга (у п'ятницю прогнозується нижча температура), у цей період, протягом цих чотирьох-п'яти днів, виникнуть серйозні ризики повернення до графіків планових відключень. Але це не означає, що вони стовідсотково повернуться. Проте ймовірність цього досить висока", — сказав він.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня більшість областей України накриє спека. 17 серпня в Україні очікується температура +29...33°C, на сході буде трохи прохолодніше, +27...29°C. У неділю і понеділок температура підніметься до +30...35°C. У Києві в суботу буде до +30...32°C, а в неділю температура підвищиться до +32...35°C, ймовірні локальні грозові дощі. Діденко також попередила про можливі вимкнення струму через сильну спеку.

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