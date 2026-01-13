ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
8094
Світло знову відключатимуть всім: "Укренерго" оголосило графіки на 14 січня

Енергетична ситуація залишається складною. У середу, 14 січня, в усіх регіонах України знову застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у середу, 14 січня

Наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти продовжують впливати на стабільність системи. НЕК «Укренерго» довела ліміти споживання на завтрашній день.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Які обмеження діятимуть

Завтра, 14 січня, заходи обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів:

  • Для населення: застосовуватимуться Графіки погодинних відключень (ГПВ).

  • Для промисловості: діятимуть Графіки обмеження потужності (ГОП).

Енергетики наголошують, що це вимушений крок для балансування системи після пошкоджень, завданих ворогом.

Де шукати свій графік

В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Точний час вимкнення світла за конкретною адресою публікують місцеві оператори системи розподілу (обленерго).

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають у компанії.

Крім того, погодинні графіки для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Також українців закликають не забувати про ощадливе споживання: коли світло з’являється за графіком, не варто вмикати всі потужні прилади одночасно. Це допоможе уникнути аварій на мережах.

Нагадаємо, за даними «Укренерго», у Києві, Київській області, Одесі та Дніпрі вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки там не діють.

