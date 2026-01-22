ТСН у соціальних мережах

Світло зникає по всій країні: в уряді повідомили, де ситуація найкритичніша

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Станом на 22 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Найгірше — у Києві та області.

Про це повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Зазначається, що у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. За даними Міненерго, частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяно генератори, розгорнуто пункти допомоги.

Внаслідок нічної атаки знеструмлено споживачів в Одеській, Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині.

«Через масовані атаки російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації», — наголосив Некрасов.

Сьогодні протягом дня в більшості регіонів застосовують аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

«Окремий фокус — на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку», — зауважила очільниця Кабміну.

Як повідомлялося, від ранку 22 січня в Україні почали запроваджувати аварійні відключення світла. Водночас у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських обстрілів.

