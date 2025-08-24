Світові лідери привітали Зеленського та українців із Днем Незалежності

День Незалежності / © Credits

Реклама

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-у річницю від Дня Незалежності. Світові лідери привітали президента та українців.

Хто привітав Україні з Днем Незалежності та висловив підтримку її народові — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп привітав українців зі святом Незалежності: Володимир Зеленський опублікував вітальний лист від президента США.

Реклама

«Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави», — йдеться у листі.

Він наголошує, що зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України.

Лев XIV

«З пораненим серцем насильством, яке спустошує вашу землю, я звертаюся до вас у цей день вашого національного свята. Хочу запевнити вас у своїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок. Нехай Сам Бог втішить їх, нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим», — написав папа Лев.

Як додав його святість, він благає Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх.

Реклама

Реджеп Тайїп Ердоган

Привітав українців і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

«Наша всебічна співпраця, яка сприяє процвітанню наших країн і народів, продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багаторівневого характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях», — написав він.

Турецький лідер побажав щастя, міцного здоров’я, миру, процвітання та благополуччя дружньому народу України.

Сі Цзіньпін

Щирі вітання та найкращі побажання президенту Зеленському та дружньому українському народу висловив лідер КНР Сі Цзіньпін.

Реклама

«Китай та Україну пов’язує традиційна дружба. Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати», — зазначив він.

Він додав, що готовий співпрацювати, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

Віллем-Олександр

Україну привітав також король Нідерландів Віллем-Олександр.

«З нагоди Вашого Національного дня. Я хотів би висловити свої вітання та найкращі побажання Вашого особистого благополуччя та благополуччя народу України. Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану їхній наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі»,

Реклама

Віллем-Олександр запевнив, що Нідерланди будуть з Україною на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно.

Карл ІІІ

До президента Зеленського звернувся король Карл ІІІ.

«Ми з дружиною щиро вітаємо Вас та народ України з Днем Незалежності. Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні», — пише він.

Вони висловили найтепліші та найщиріші побажання на наступний рік.

Реклама

Карін Келлер-Зуттер

Свої вітання та захоплення українським народом висловила президент Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер.

«Я глибоко зворушена стійкістю та незламним духом, які народ України продемонстрував перед обличчям величезних труднощів. Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо стоїмо на боці вашої країни в її прагненні до справедливого та тривалого миру. Швейцарія готова запропонувати свої добрі послуги та досвід, якщо буде запит, і залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни, шляхом надання гуманітарної допомоги, протимінної діяльності, фінансової допомоги та надання захисту людям, які шукають тимчасового притулку у Швейцарії», — йдеться у зверненні.

Країна сподівається на продовження та поглиблення чудового партнерства між нашими двома країнами в наступні роки.

Гітанас Науседа

Відеозвернення до Дня Незалежності України записав президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

Реклама

«Вже 4 роки за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте: Литва завжди буде поруч, ми завжди вам допоможемо всіма можливим засобами — військовими, політичними, фінансовими. Ми завжди та територіальну цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні», — наголосив він.

Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виступив на Софійській площі, зазначивши, що має честь перебувати поруч з величними українцями. Він назвав свято днем пам’яті, гордості та надії.

"Я відчуваю щиру пошану, стоячи перед мужніми чоловіками й жінками, які присвятили себе служінню цій величній державі. Бути поруч із вами сьогодні велика честь, водночас — велика відповідальність. У час, коли під загрозою опинилися ваші незалежність, свобода і суверенітет. Хочу сказати дуже просте і головне: Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною", — сказав Карні.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Як зазначив лідер держави, сьогодні ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Українці виборюють мир та спокій, який має панувати для майбутніх поколінь.

Реклама

Зеленський висловив вдячність усім, хто захистив і захищатиме Україну в цій війні за незалежність. Він переконаний, що задля такої мети варто жити.

«Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!», — резюмував він.