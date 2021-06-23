Світові виробники вакцин не хочуть заходити на ринок України, де не шанується інтелектуальна власність

Британська Делегація у Світовій організації торгівлі повідомила про готовність сприяти тому, щоб фармацевтичні виробники могли отримувати добровільний трансфер технології на виробництво вакцин від коронавірусу COVID-19.

Примусове розкриття патентів не призведе до отримання повних даних про досьє вакцини та ноу-хау. А це – дуже чутлива інформація з точки зору доступу до комерційної інформації та інтелектуальних прав на розробку. Утім, в Україні, де працюють потужні фармацевтичні виробники і є всі можливості для випуску вакцин, існує проблема із захистом прав інтелектуальної власності, а судова система працює так, що захистити в судових інстанціях себе і своє право стає справжнім випробуванням. Яскравий приклад – судова тяганина навколо відомого бренду "Корвалол" між компаніями "Фармак" і "Дарниця". Таким чином, заходити на ринок, де не шанують інтелектуальну власність, світові гіганти не хочуть через страх бути незахищеними.

Суперечка між "Фармаком" і "Дарницею" тягнеться від 2005 року, коли була зареєстрована торговельна марка "Корвалол-Дарниця", хоча назва цього лікарського заспокійливого засобу була створена ще у далекому 1960-му на київському заводі імені Ломоносова, а "Фармак" є його правонаступником. Тому, уже за часів незалежності компанія "Фармак" стала єдиною в Україні та країнах СНД випускати "Корвалол".

"Корвалол" – не загальновідома назва, а добре відомий торговий знак, ексклюзивне право на використання якого у "Фармака". Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності АПН України Олександр Дорошенко вважає, що патентне відомство України не мало права реєструвати торговий знак "Корвалол-Дарниця".

Це те саме, що до відомого бренду додати інше слово, до прикладу "Tesla-ЗАЗ". Піти на такий крок ніхто не наважився, але в Україні судова тяганина за "Корвалол" триває 15 років поспіль.

"Коли ми приходимо до аптеки, ми не питаємо "Корвалол-Дарниця" або "Корвалол-Фармак", ми питаємо "Корвалол" і нам видають. У нас було проведено кілька судових експертиз із цього приводу. Ми дотримувалися у своїх висновках саме тієї позиції, що ці знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, і такої реєстрації не повинно було бути", – повідомив Дорошенко.

Партнер практики інтелектуальної власності та юридичної компанії "Арцінгер", адвокат Тарас Кислий зазначив, що, загалом, нормативна база України із захисту прав інтелектуальної власності відповідає міжнародним підходам, "але диявол криється в деталях, і у правозастосуванні".

Суди на певному етапі дійшли до взаємновиключного рішення. З одного боку, вони сказали, що виключні права належать "Фармаку", а з іншого боку, вони сказали, що такі ж самі права належать "Дарниці", що в принципі суперечить основам інтелектуальної власності адвокат Тарас Кислий

Адвокат зазначив, що інтелектуальна власність передбачає ексклюзив і захист об'єкта. "Давайте абстрагуємося від конкретної справи про ТМ "Корвалол", візьмемо, наприклад, інші світові справи за схожою тематикою. У Pfizer є флагманський препарат "Віагра". Якщо йти за логікою експерта, то можна випустити "Віагра-Дарниця", і це не буде порушувати прав компанії Pfizer. Це нонсенс, інтелектуальна власність так не працює. Не знаю, чим керувався експерт, але я категорично не згоден із такими висновками", – розповів Тарас Кислий.

Наразі судова тяганина за "Корвалол" між "Фармаком" і "Дарницею" триває. У листопаді минулого року Приморський районний суд Одеси неочікувано ухвалив рішення про визнання добре відомим позначення "Корвалол-Дарниця". По-перше, до суду звернувся підприємець Сергій Гаврилюк із пропозицією разом виробляти біологічно активну добавку, яку він чомусь вирішив назвати "Корвалол-Дарниця". "Дарниця" таку пропозицію оцінила як посягання на інтелектуальні права компанії. І звернулася до суду за захистом, а також із проханням визнати позначення "Корвалол-Дарниця" добре відомим станом на 01 січня 2017 року.

Крім того, строк розгляду складав лише три місяці. Як писало видання "Українські новини", суддя В'ячеслав Бондар не звернув увагу на те, що лікарський препарат "Корвалол-Дарниця" був на ринку менше року, і було продано всього 2,5 мільйона флаконів ліків, що критично мало для визнання позначення добре відомим.

Рішення в одеському суді винесли, коли добре відомому знаку "Корвалол Corvalolum" компанії "Фармак" вже надавалася правова охорона в Україні, що унеможливлює отримання правової охорони будь-яким іншим схожим до ступеня змішування позначенням, якщо таке позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Відомо, що "Фармак" подала апеляційну скаргу на рішення Приморського районного суду Одеси, але після нетривалого розгляду ухвалою Одеського апеляційного суду від 28 травня цього року апеляційне провадження закрито.

Наразі ринок "Корвалолу" в Україні оцінюють в 100 млн грн. У "Фармаку" зазначають, що будуть не тільки домагатися повного інтелектуального права на свій лікарський засіб, але й відшкодування збитків "Дарницею", що були завдані за ці роки.

Як згадувалось на початку статті, в українських компаній є можливості у майбутньому налагодити випуски важливих для здоров’я людини вакцин, але, коли порушуються права інтелектуальної власності, а судова система працює неефективно і часто ж на межі порушення чинного закону і з корупційними скандалами, шанси на випуск ліків мізерні. Жодна зі світових фармацевтичних компаній не зайде на ринок України, де панує безлад і корупція.

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