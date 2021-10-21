Світовий банк надасть $39 млн на продовження лінії швидкісного трамвая у Києві — Мінінфраструктури

Роботи планують розпочати у 2022-му.

Кабмін України схвалив залучення позики від Світового банку на $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу у Києві

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Нарешті розморожено один із ключових проєктів розвитку пасажирського електротранспорту у столиці. Він дозволить продовжити лінію швидкісного трамвая до центру міста та розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро "Вокзальна", яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла", — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

До реалізації цього рішення Київ рухався роками. Кубраков особисто запускав цей проєкт на рівні КМДА ще у 2015 році, коли керував проєктом Світового банку.

Роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року, але лише за умови ефективної роботи місцевої влади, наголосив Кубраков.

Голова МІУ також закликав українські міста активніше працювати над втіленням екоорієнтованих проєктів та гарантував підтримку та доступ до всіх можливих інструментів для залучення інвестицій.

Нова лінія швидкісного трамваю у столиці покращить сполучення між мікрорайонами Правого берега, Центральним залізничним вокзалом та центром столиці, зменшить навантаження на метрополітен та кількість приватного транспорту в центральних районах міста, знизить рівень забруднення повітря у центрі Києва.

Нагадаємо, у Києві за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують добудувати Дарницький залізнично-автомобільний міст через Дніпро. 4 жовтня АТ "Укрзалізниця" уже підписала контракт з підрядником.

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