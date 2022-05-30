Світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, поки що можна уникнути: Єрмак назвав умову

Світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, поки що можна уникнути: Єрмак назвав умову

Керівник Офісу президента розказав, що потрібно зробити для запобігання продовольчій кризі.

Світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, поки що можна уникнути.

Потрібно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також потрібно пришвидшити постачання зброї, надати нам MLRS, для звільнення тимчасово окупованих територій України.

"Інакше Росія продовжить свій шантаж", - зазначив він..

Нагадаємо, окупанти визнали, що Росія вивозить награбоване зерно з Херсонської області.

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