Свіже мʼясо у кормах для собак і котів: як працює технологія на прикладі PRACTIK

Ринок кормів для тварин в Україні зростає, а разом із ним — вимоги до якості та прозорості складу. Власники собак та котів дедалі уважніше вивчають рецептури, адже склад корму безпосередньо впливає на довіру до бренду та здоров’я тварини. У цьому контексті український виробник кормів для собак і котів PRACTIK працює за принципом повного циклу виробництва та відкритого декларування інгредієнтів.

Чому склад корму для собак і котів часто викликає запитання

На етикетках можна зустріти формулювання на кшталт «мʼясні інгредієнти», «продукти тваринного походження» або «тваринний білок». Такі визначення є юридично допустимими, але вони не пояснюють, які саме компоненти використані та в якому співвідношенні.

Якщо інформація складу корму подана узагальнено, порівняти продукти між собою стає складно. Особливо це стосується відсоткового вмісту мʼяса: одна компанія може вказувати частку свіжих інгредієнтів, інша — частку сухої речовини. Без стандартизованого підходу споживачеві важко оцінити кількість тваринного білка, а отже, і поживність та користь корму.

Що таке свіже мʼясо у кормі і чим воно відрізняється від перероблених білків

Свіже мʼясо у кормах для собак і котів — це сировина, яка не проходила попереднього сушіння і зневоднюється вже під час виробництва. Воно містить 65–75% вологи, яка видаляється під час термічної обробки. Після дегідратації залишається суха речовина — джерело білка та жиру.

Мʼясне борошно, навпаки, сушиться та подрібнюється до додавання в рецептуру. Його вологість становить близько 5–7%, тому це більш концентроване джерело білка.

Важливо розуміти: 20% свіжого мʼяса і 20% мʼясного борошна — це різні показники за фактичним вмістом білка в сухій речовині.

Різниця стосується не лише концентрації, а й характеристик білка. Його поживна цінність визначається амінокислотним складом — тобто набором незамінних амінокислот, які організм отримує з корму. І свіже мʼясо, і мʼясне борошно можуть забезпечувати повноцінний профіль, якщо виготовлені з якісної сировини.

Навіщо українські виробники кормів поєднують свіже та дегідроване мʼясо

Сучасна технологія виробництва кормів передбачає баланс між свіжими та дегідрованими білками. Свіже мʼясо забезпечує аромат, смакову привабливість і природні жири.За словами технологів PRACTIK, поєднання свіжого та дегідрованого мʼяса дозволяє точно контролювати білковий профіль у сухій речовині та забезпечувати стабільність рецептури незалежно від партії виробництва.

Прозорість складу як принцип роботи PRACTIK

У більшості країн виробник зобов’язаний вказувати інгредієнти у порядку зменшення масової частки, однак точні відсотки зазначаються не завжди.

PRACTIK декларує відсоткове співвідношення інгредієнтів, зокрема джерел тваринного білка. Це дозволяє коректно оцінити реальну частку мʼяса та об’єктивно порівнювати раціони.

Натуральність і контроль якості

Стабільність сухого корму досягається технологією: контролем температури під час екструзії, моніторингом вологості, лабораторним аналізом сировини та герметичним пакуванням.

У PRACTIK, українського виробника кормів для собак і котів, контроль здійснюється на всіх етапах — від перевірки сировини до тестування готового продукту. Корми проходять лабораторні дослідження на мікробіологічні показники та відповідність стандартам безпеки.

Висновок

Свіже мʼясо у кормі для собак і котів — це технологічне рішення, а не маркетинговий термін. Його використання вимагає балансу з дегідрованими білками, точного декларування та багаторівневого контролю якості.