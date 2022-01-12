Свіжий ремонт: у школі Нової Каховки обвалилася стеля

Ні діти, ні вчителі не постраждали.

У Новій Каховці Херсонської області обвалилася стеля в школі №10

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Стеля почала "посипалася" у холі навчального закладу під час уроку. Саме тому в результаті інциденту ні учні, ні вчителі не постраждали. На відео видно, що не витримали плити на кількох метрах. Втім, на якому поверсі стався обвал, не повідомляється. До слова, у школі їх три.

"У школі Нової Каховки учні так старанно гризли граніт науки, що стеля у холі не витримала і обвалилася", – написали адміністратори каналу.

Канал також повідомляє, що у школі нещодавно зробили ремонт. В системі публічних закупівель Prozorro є інформація про закупівлі закладом робіт з капітального ремонту вестибюля. Термін дії договору від 1 грудня 2020 до 31 грудня 2021 року. Сума оплати становила 440 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у місті Генічеськ на ремонт школи № 4 з бюджету витратили 2 млн 440 тисяч гривень. Однак приміщення для перебування дітей наразі непридатне - на стінах з’явилися грибок та пліснява. Через те, що тендер провели восени ремонтні роботи, пов’язані із зняттям покрівлі, проводилися під час сирої погоди, що призвело до значних проблем.

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