"Свобода" за 12 тис. євро: на Вінниччині посадовець організував елітний канал втечі за кордон

В Україні викрито масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Головним фігурантом справи виявився начальник одного з територіальних сервісних центрів у Вінницькій області.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, посадовець організував нелегальний канал виїзду з країни поза межами офіційних пунктів пропуску. Схема діяла наступним чином: фігурант особисто домовлявся з клієнтами, визначав місце і час збору групи, після чого відвозив їх до прикордонної зони Могилів-Подільська. Звідти "клієнти" мали самостійно перетнути кордон з Республікою Молдова. Вартість такої "послуги" складала 12 000 євро з особи.

Оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими поліції Вінниччини провели спецоперацію із затримання посадовця. За фізичної підтримки бійців спецпідрозділу поліції "КОРД" його затримали одразу після отримання повної суми від "клієнта".

Під час обшуків у підозрюваного вилучили гроші у різній валюті, ноутбук та мобільні телефони, які, ймовірно, використовувалися для організації незаконної діяльності.

Затриманому вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє ухилянтів натягли на себе військову форму, щоб вдати прикордонників і непомітно втекти до Угорщини.

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