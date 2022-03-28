"Свол*та повиривала все": у Чернівцях невідомі пошкодили сирену, яка сповіщає про тривогу

"Свол*та повиривала все": у Чернівцях невідомі пошкодили сирену, яка сповіщає про тривогу

Пошкоджені дроти живлення виявили після того, як сирена не спрацювала.

У Чернівцях невідомі пошкодили одну з нових сирен, яку встановили в місті для оповіщення про повітряну тривогу.

Про це у повідомив заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк на своїй сторінці у Facebook.

"Одну з нових сирен, яку ми нещодавно встановили, пошкодили невідомі. Поки що невідомі… Відповідні органи знайдуть кожного вандала, який свідомо чи не свідомо грає на руку російському окупанту", - повідомив він.

За словами Зазуляка, комунальники виявили пошкоджені дроти живлення після того, як нова сирена на вулиці Горіхівській не спрацювала.

"Свол*та повиривала все, до чого дотягнулись її брудні руки. Сирену ми, звісно, відновимо, але хочу закликати всіх: якщо помітили підозрілих людей, які крутяться біля систем оповіщення чи стратегічних об'єктів міста, одразу повідомляйте на лінію "102", адже від цього залежить наша з вами безпека", - підсумував заступник мера Чернівців.

Ремонт пошкодженої сирени в Чернівцях, фото / Василь Зазуляк

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