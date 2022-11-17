"Свої, свої": в Мережу потрапило відео, як росіяни розстрілювали своїх, які втікали з Херсона (відео)

В Херсоні окупанти відкрили "friendly fire" по своїх.

У Херсоні під час відступу російські окупанти відкривали "friendly fire". В результаті є поранені і, можливо, вбиті.

Відео одного з інцидентів виклали в Мережі.

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На кадрах видно, як окупанти завантажилися в катер і тікають з Херсона по воді. Вони, як звичайно, не втрималися, щоб не напаскудити, і розстріляли з автомата інші плавзасоби, припарковані біля берега.

Постріли почула на "тому боці" і з переляку почали обстрілювати вояків в катері. останні почали кричати "свої", але реації не послідувало - стрілянина продовжилася.

В результаті окупанти в катері отримали поранення і попадали на дно, а один з них намагався вирулити катер, щоб доїхати до берега.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські окупанти ліквідували значну частину самих себе завдяки "friendly fire". У "ДНР" заявляють, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат РФ після наступу на Маріуполь.

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