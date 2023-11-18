"Своїх не кидаємо" в дії: як російські військові поводяться з побратимами після ударів ЗСУ (відео)

У Мережі показали, як російські військові поводяться зі своїми побратимами після ударів ЗСУ. Як то кажуть, "своїх дуже навіть кидають"

Красномовні відеоролики виклав на своєму телеграм-каналу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У Мережі показали, як російські військові "не кидають своїх"

"Не можеш йти? Ну й до побачення!"

У своїй публікації він вирішив звернутися до людей в окупації російською, щоб вони побачили, як насправді росіяни "не кидають своїх", і зрозуміли усю "міць та велич" армії РФ.

"Оскільки таке вам не хочуть показувати маріупольські інфоповії від русні, систематично робитиму добірку про силу російської армії, братську взаємодопомогу та всю іншу міфологію Росії", – анонсував нову рубрику свого каналу Андрющенко.

Сьогодні, зазначив він, випуск "росіяни своїх не кидають". Можливо, і не кидають, але є нюанс.

"Якщо "свій" може пересуватися сам. А якщо ні, то й ні", – лаконічно підсумував радник голови Маріуполя.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 16 листопада ще 1140 російських військових, а також завдали втрат в озброєнні і військовій техніці. Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі від 22 лютого 2022 року до 17 листопада 2023 року становлять близько 316 760 бійців убитими і пораненими.

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