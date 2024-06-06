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"Своїх не кидають": 58-річний полонений окупант розповів, як після інсульту потрапив на фронт (відео)

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"Своїх не кидають": 58-річний полонений окупант розповів, як після інсульту потрапив на фронт (відео)

Полонений росіянин

Недодержава не втомлюється демонструвати, як “своїх не кидає”.

Так, полонений окупант поділився історією свого потрапляння на фронт до України. Він був переконаний, що "підмітатиме підлогу" у Воронежі, але сталося не так, як гадалося.

Відео розмови із полоненим оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

58-річний полонений окупант розповів, як потрапив на фронт

58-річний полонений окупант розповів, як потрапив на фронт

Що розповів окупант

За словами 58-річного Сергія Батиря з Воронезької області, він пережив інсульт і опинився в лікарні, а родичі від нього відмовилися. Згодом його доправили до медустанови, де доживають віку люди, які опинилися у подібній ситуації. Втім туди заявилися представники військомату, запропонували підписати контракт, за що пообіцяли житло, їжу та гроші.

Та розповіді про "службу у військовій частині Воронежа" виявилися суцільною брехнею – чоловік дуже швидко опинився на позиціях в Луганській області.

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Додає, що 29 травня його та ще одного прапорщика викликав командир роти, щоб ті "послужили батьківщині".

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Усе завершилося полоном у ЗСУ. Це сталося 30 травня. 

Нагадаємо, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців. За добу знищено 1300 окупантів.

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