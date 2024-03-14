"Своїх не кидають": російські солдати хотіли здатися в полон, але їх розстріляли "побратими" (відео)

Окупанти завжди голосно кричать про те, що "своїх не кидають".

Так, двоє загарбників намагалися здатися в полон до ЗСУ, однак "побратими" вирішили не чекати цього і ліквідували їх. Кадри оприлюднила 13 бригада Національної гвардії України "Хартія".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Російські солдати хотіли здатися в полон, але їх розстріляли "свої"

"Двоє окупантів отримали інструкції від пілотів дрона, як здатися в полон і дістатися українських позицій. Але це пораненим не допомогло: їх закидали гранатами і розстріляли свої ж товариші", – написав він.

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня 2024 року ЗСУ знищили 427 840 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 970 військових.

Читайте також: