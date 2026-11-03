"Своїх не кидаємо": військові врятували собаку, який потрапив у пастку на фронті (відео)

Собака / © Pixabay

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На Донеччині українські військові провели незвичайну рятувальну операцію — допомогли собаці, який заплутався в сітці проти ворожих безпілотників і не міг самостійно вибратися.

Про це повідомили у підрозділі «Фенікс» ДПСУ.

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Як бійці «Фенікса» врятували собаку на Добропільському напрямку

Історія сталася на Добропільському напрямку. Собака заплутався в спеціальній сітці, яку використовують для захисту від ворожих дронів. Самостійно вибратися з пастки тварина не могла.

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У підрозділі розповіли, що на допомогу чотирилапому прийшли оператори важкого бомбера «Фенікса». Військові не залишили тварину в небезпеці та долучилися до її порятунку.

У своєму повідомленні прикордонники описали цю подію як «операцію з особливим хвостиком».

У «Феніксі» не оминули увагою і кумедний бік цієї історії. Військові з гумором зауважили, що врятований чотирилапий навряд чи зможе подякувати їм словами.

«Бо своїх не кидаємо. Навіть якщо вони гавкають замість "дякую"», — написали у підрозділі.

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Також прикордонники нагадали, що їхня допомога потрібна не лише побратимам, а й тим, хто опинився в небезпеці та не може самостійно врятуватися.

© ДПСУ

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що під час гуманітарної місії з окупованих Олешків на Херсонщині вдалося евакуювати не лише людей, а й понад сотню домашніх улюбленців. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на підконтрольну Україні територію вивезли 105 тварин — котів, собак і навіть чотирьох папуг.

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