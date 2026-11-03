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"Своїх не кидаємо": військові врятували собаку, який потрапив у пастку на фронті (відео)
На Добропільському напрямку українські військові врятували собаку, який заплутався в сітці проти ворожих безпілотників.
На Донеччині українські військові провели незвичайну рятувальну операцію — допомогли собаці, який заплутався в сітці проти ворожих безпілотників і не міг самостійно вибратися.
Про це повідомили у підрозділі «Фенікс» ДПСУ.
Як бійці «Фенікса» врятували собаку на Добропільському напрямку
Історія сталася на Добропільському напрямку. Собака заплутався в спеціальній сітці, яку використовують для захисту від ворожих дронів. Самостійно вибратися з пастки тварина не могла.
У підрозділі розповіли, що на допомогу чотирилапому прийшли оператори важкого бомбера «Фенікса». Військові не залишили тварину в небезпеці та долучилися до її порятунку.
У своєму повідомленні прикордонники описали цю подію як «операцію з особливим хвостиком».
У «Феніксі» не оминули увагою і кумедний бік цієї історії. Військові з гумором зауважили, що врятований чотирилапий навряд чи зможе подякувати їм словами.
«Бо своїх не кидаємо. Навіть якщо вони гавкають замість "дякую"», — написали у підрозділі.
Також прикордонники нагадали, що їхня допомога потрібна не лише побратимам, а й тим, хто опинився в небезпеці та не може самостійно врятуватися.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що під час гуманітарної місії з окупованих Олешків на Херсонщині вдалося евакуювати не лише людей, а й понад сотню домашніх улюбленців. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на підконтрольну Україні територію вивезли 105 тварин — котів, собак і навіть чотирьох папуг.