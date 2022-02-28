"Своїм ходом на Москву": на Сумщині російські окупанти залишили військову техніку та втекли (відео)

"Своїм ходом на Москву": на Сумщині російські окупанти залишили військову техніку та втекли (відео)

Окупанти кинули техніку та втекли.

У с. Підлипне Сумської області російські окупанти покидали свою військову техніку та втекли.

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Про це повідомляють у телеграм-каналах.

Місцеві жителі опублікували відео, як колона російських солдатів залишила свою техніку та з обмундируванням пішла геть із населеного пункту.

Місцеві зауважили, що вони "пішки повертаються на Москву". Люди зазначили, що вони правильно вчинили та отримали нагоду повернутись до Росії живими.

"Слава Україні", - кричать у спини окупантів місцеві жителі.

Втрати росіян, які воюють проти України: