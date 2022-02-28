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"Своїм ходом на Москву": на Сумщині російські окупанти залишили військову техніку та втекли (відео)

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"Своїм ходом на Москву": на Сумщині російські окупанти залишили військову техніку та втекли (відео)

Окупанти кинули техніку та втекли.

У с. Підлипне Сумської області російські окупанти покидали свою військову техніку та втекли. 

Про це повідомляють у телеграм-каналах. 

Місцеві жителі опублікували відео, як колона російських солдатів залишила свою техніку та з обмундируванням пішла геть із населеного пункту. 

Місцеві зауважили, що вони "пішки повертаються на Москву". Люди зазначили, що вони правильно вчинили та отримали нагоду повернутись до Росії живими. 

"Слава Україні", - кричать у спини окупантів місцеві жителі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29

  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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