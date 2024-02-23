Священник заховав у катафалк 10-річного хлопчика, щоб вивезти ухилянта до Молдови

Українські прикордонники затримали на кордоні священика УПЦ МП, який намагався перевезти чоловіка призовного віку до Молдови. Щоб приховати, що він везе більше осіб, ніж заявлено у документах, клірик заховав у катафалку 10-річного хлопчика, який їхав із ним.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Катафалк зі священослужителем за кермом зупинили на транзитній ділянці автодороги "Одеса – Рені". 45-річний клірик УПЦ МП перевозив чоловіка призовного віку з Луганщини та хлопчика, якого сховав від прикордонників.

"Перевізник мав намір висадити пасажира, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб у транспортному засобі співпадала на виїзді з транзитної дороги, водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою 10-річного хлопчика – сина односельця", – зазначили у відомстві.

Справу скерували до суду. Священику може загрожувати до п’яти років позбавлення волі із конфіскацією транспорту.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники разом з водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина, які, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки.

А у Національній поліції розповіли найпоширеніші схеми улилянтів від мобілізації.

Читайте також: