Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ: подробиці від СБУ

Служба безпеки України запобігла серії повітряних ударів російських окупантів по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині та затримала агентів, які готували атаку на ешелони ЗСУ. Головним фігурантом справи виявився громадянин Росії — священник УПЦ (МП) — та працівник місцевої філії Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затримано двох агентів російської воєнної розвідки, які готували обстріл ешелонів Збройних Сил України, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

Головним фігурантом справи виявився громадянин Росії, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (Московського патріархату). СБУ встановила, що він був завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

Після початку широкомасштабної агресії РФ з цим священником встановив контакт кадровий співробітник російського ГРУ, особу якого вже встановлено українськими спецслужбами. Ворожий агент поставив перед кліриком завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківської області.

Для отримання розвідданих священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що цей посадовець надав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місця розвантаження потягів Сил оборони України.

Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

Зібрану інформацію священнослужитель мав передавати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених "смайлів" у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли листування.

Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

Священник УПЦ МП і співробітник Укрзалізниці готували удари по ешелонах ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

У разі отримання "розгорнутого звіту" російські окупанти планували здійснити вогневе ураження за вказаними координатами.

Після проведення оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у їхніх помешканнях. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Зловмисники перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Нагадаємо, раніше в Харкові правоохоронці затримали російського шпигуна, який “полював” на секретну документацію України. Він готував нову серію ракетно-бомбових ударів по регіону.

Читайте також: