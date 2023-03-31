Священник УПЦ МП на Буковині допомагав ухилянтам тікати за кордон: як працювала схема

Окрім цього, організатори схеми ще й не видавали ухилянтами обіцяні документи, а просто показували місце, де можна проскочити через кордон.

СБУ заблокувала на Буковині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку, до якого був причетний священнослужитель УПЦ МП.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Там уточнили, що до організації такої протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Також читайте Реєстр ухилянтів від мобілізації в Україні: що це таке і як працюватиме

За даними СБУ, священнослужитель пропонував військовозобов’язаним допомогу в нелегальному виїзді з України поза контрольно-пропускними пунктами. Так, у вересні 2022 року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії.

Пункт збору ухилянтів був розташований на території монастиря. Саме звідти їх мали переправити за кордон.

Зазначається, що спільники священнослужителя начебто мали забезпечити ухилянтів документами для вільного пересування територіями ЄС. Однак замість обіцяних документів "клієнтів" просто доправили до прикордонного району і показали лісопосадку, через яку ухилянти начебто могти перейти до сусідньої країни.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції. Клірику повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон України. Водночас справа його спільника вже розглядається в суді.

Розслідування цієї історії триває для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі України попереджали, що повертатимуть з-за кордону додому чоловіків-ухилянтів від мобілізації. Чи можливо це – пояснив адвокат.

Фальшиві довідки для ухилянтів: в Ковелі затримали учасників схеми

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.