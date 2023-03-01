Священник УПЦ МП не відчинив двері храму: на Буковині загиблого воїна ЗСУ відспівували на подвір'ї церкви

У селі Задубрівці Чернівецької області під час похорону українського захисника Василя Катана стався скандал. Священник УПЦ МП не дозволив занести тіло покійного до храму, а тому його відспівували на церковному подвір'ї.

Про це у Facebook написав священник ПЦУ Роман Грищук.

Священник наголосив, що тіло загиблого героя не дозволили занести до храму, а тому з покійним прощались перед приміщенням церкви.

Роман Грищук повідомив, що 40-річний Василь Катан добровольцем погодився захищати Україну. Коли через його село їхав автобус із військовими, той зупинив транспорт і попросився поїхати разом з ними.

"Знову похорон Героя. Воїн Василь Катан родом із Багринівки колишнього Глибоцького району. Жив у Задубрівці Заставнівського. Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: "Я теж хочу захищати свою Україну!" Тіло воїна не пустили до храму! Відспівувати довелося під храмом! Бо надто багато зібралося патріотів", - написав Роман Грищук.

Священник додав, що громада цього села ще 4 роки тому вирішила перейти до ПЦУ, проте місцевий священник і його соратники закрили храм та не впускають туди людей.

Видання "Молодий буковинець" зауважує, що за рішенням Заставнівського районного суду, громаді дозволили перейти до ПЦУ, проте УПЦ МП ігнорує законне рішення.

"Релігійна громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до Православної церкви України. Збори відбулись на початку 2019 року. Після перереєстрації статуту релігійна громада ПЦУ заявляла, що їм перешкоджають проводити службу в храмі. Під церквою через службу навіть були сутички, які врегульовувала поліція", - повідомляє видання.

Нагадаємо, у селі Сокіл (Рожищенська громада, Волинська область) представники УПЦ МП покинули будинок, який належить місцевій парафії Православної церкви України, залишивши у ньому "голі стіни".

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