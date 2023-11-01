Священник УПЦ МП обурив вчинком на похороні бійця ЗСУ на Буковині

Цей отець завжди називав російську агресію "громадянською війною" і до останнього на літургії поминав очільника РПЦ Кирила.

На Буковині в селі Шебутинці священник місцевої церкви відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ Анатолія Харабари чи навіть зняти покривало із престолу.

Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук, який опублікував відповідне відео.

Грищук розповів, що родина Харабари знала про "ватність" сільського священника отця Петра і його приналежність до московського патріархату. Тому рідні запросили відспівувати Анатолія капеланів ПЦУ.

Також читайте Проводив богослужіння за полеглих воїнів: на Волині московський патріархат покарав священника

"Зі священником було узгоджено, що ми будемо відспівувати у храмі. Але він не захотів відчинити навіть Царські двері, вважаючи цього воїна недостойним того, щоб під час молитви за воїна були відкриті двері до вівтаря, що на Буковині робиться для кожного покійника, якого відспівують у храмі! Мотивував він це тим, що, на його думку, ми цього Героя можемо поховати навіть під клубом", – йдеться в повідомленні Грищука.

Він зауважив, що під час відмови о. Петро сидів на Горному місці – це символічний стілець-трон позаду престолу, який символізує присутність Бога. Там має право сісти лише архієрей.

"Коли я згадав за архієрейське місце, він усе таки вирішив відчинити Царські Двері" , – додав о. Роман.

На Буковині московський піп скоїв обурливий вчинок на похороні бійця ЗСУ

Він також повідомив, що всі роки війни Росії проти України о. Петро разом із матушкою не визнавали наявність агресора: "Тільки "громадянська війна", "мєждоусобна брань"… До останнього на літургії поминали московського кіріла як свого "господіна".

О. Роман також передав один з діалогів, який він вів з о. Петром:

- За перемогу України молитеся?

- Він є Бог наш, наша перемога, і сила, і слава!

- Ви молитеся по-українськи?

- Літургію ми служим по-слав’янськи.

- Али ж ви українці!

- Ми слов’яни!

До слова, раніше правоохоронці затримали в Херсоні настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який підпільно продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі окупантів.

Читайте також: