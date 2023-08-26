Священник УПЦ МП під час хресного ходу декілька разів купував алкоголь – ЗМІ

Представники УПЦ МП помітили, що чоловік, який йшов разом з ними хресним ходом, декілька разів дорогою купував алкоголь. Як виявилося, це був клірик УПЦ МП.
Під час хресного ходу на заході України, який Московський патріархат провів попри заборону місцевої влади, представники УПЦ МП прийняли свого ж священнослужителя за провокатора.
Про це передає "Хмельницький LIVE".
Парафіяни УПЦ МП попереджали одне одного в Мережі, що з ними йде "провокатор".
"У магазинах по дорозі він кілька разів демонстративно купував алкогольні напої. Звісно, що ці покупки місцеві жителі знімали на відео. На запитання: "Навіщо ви це робите?" – відповідав: "Так треба. Можна припустити, що завдання цього чоловіка – максимально дискредитувати хресний хід", – писали у пабліках МП.
За інформацією видання, "провокатором" виявився діючий клірик УПЦ МП з Київської єпархії диякон Олег Губар.
Нагадаємо, що у чотирьох областях заборонили хресний хід УПЦ МП до Почаєва. Попри заборону представники УПЦ МП все ж влаштували хресний хід з Хмельницької області до Почаївської лаври.
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