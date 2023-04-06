Священник УПЦ МП вдарив по голові хлопчика із прапором України: його оголосили підозру

Священник МП під час емоційного діалогу з прихожанами вдарив двох дітей, 12-ти та 15-ти років.

На Житомирщині оголосили підозру священнику УПЦ МП, який вдарив хлопчика з прапором України під час зборів громади.

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

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За словами правохоронців, священник МП під час емоційного діалогу з прихожанами безпідставно вдарив двох дітей, 12-ти та 15-ти років. Зокрема, одного штовхнув рукою у плече, іншого хлопчика, який стояв з прапором України, вдарив кулаком у потилицю.

Священникові повідомлено про підозру у хуліганстві – "грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом".

Матеріали провадження передані до Коростенського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.

Нагадаємо, що інцидет в Іршанську на Житомирщині, де священник УПЦ МП вдарив хлопчика з прапором України, стався 3 квітня. За інформацією місцевих ЗМІ, тоді на зборах люди висловилися за перехід до ПЦУ, а священик УПЦ МП не давав вірянам ПЦУ зайти до храму.

Раніше повідомлялося, що на Буковині з ганьбою вигнали з храму священника МП, який відмовлявся відспівувати полеглого воїна.

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