"Два прекрасних народи": священник з Ужгорода перепросив за заклик до примирення Росії та України

Священник Ужгородського греко-католицького катедрального собору Ромах Курах, який під час одного з богослужінь закликав до примирення "два прекрасних народи - України та Росії", записав відео із вибаченням.

Свідком скандальної проповіді стала продюсерка Дарія Сіпігіна, про що вона повідомила Facebook.

У зверненні священник пояснює, що це трапилося випадково.

"Я хочу просити пробачення за вчорашній інцидент, який стався у кінці літургії. Я визнаю, це вийшло випадково і я цього не планував. Це в кінці літургії сталося. Я вже дякував за всіх, присутніх в святій літургії, за всіх, за кого молилися на літургії. І в цей момент я сказав і про народ Росії», – заявив священник.

Він переконаний, що така помилка сталася після навчання священника у Європі, де народи, які раніше ворогували, згодом "примирювались".

"Я зрозумів, що у контексті війни це робити дуже небезпечно і це є помилка. Можливо, я мотивувався тим, що коли вчився у Європі, бачив, як народам, що ворогували між собою, Господь давав духа єдності, любові та примирення. Десь така була моя мотивація, бажання, що колись, у майбутньому, Господь може примирити будь-який народ», – додав отець Роман Курах.

В Ужгороді греко-католицький священник закликав молитися за примирення "двох прекрасних народів"

Зазначимо, інцидент трапився в Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицько єпархії (МГКЄ). Ця єпархія не підпорядковується УГКЦ і її предстоятелеві Святославу. Вона підпорядковується напряму Ватикану. Це сталося через низку історичних причин.

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