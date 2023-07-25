Священники УПЦ МП закликають Онуфрія негайно і остаточно розірвати відносини із РПЦ

Священники Української церкви Московського патріархату звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із РПУ після ракетного удару Росії по Спасо-Ображенському кафедральному собору в Одесі.

Відповідний лист-прохання 23 липня розмістили в Інтернеті.

Станом на 10:00 25 липня зібрано майже 300 підписів священників Московської церкви. Вони просять скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ.

У відкритому листі священники називають агресію Росії проти України "сатанинською" та засуджують підтримку війни предстоятеля РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

"Вам добре відомо, що попри соборні рішення кожен, хто бажав, продовжував поминати патріарха Кирила, доволі однозначні висловлювання на рахунок єдності з РПЦ лунали від окремих ієрархів УПЦ. При всьому цьому в Москві за ліпшої нагоди підкреслювали, що УПЦ залишається частиною РПЦ, а наше священноначалля, за великим рахунком, не намагалося переконати у зворотному ні українців, ні росіян. Тож лишалося тільки констатувати, що реального розриву з РПЦ не відбулося. Саме за таких обставин, майже через рік після початку війни, державна влада взяла курс на ліквідацію УПЦ", - йдеться у проханні.

Знищення одеського собору священники називають "варварським".

"Ми, священнослужителі УПЦ, закликаємо Вас ініціювати негайне скликання собору УПЦ, на якому має відбутися реальне, а не ефемерне розірвання з РПЦ. Про цей факт мають бути повідомлені як Помісні Церкви, так і Москва!. Як Предстоятель, Ви не можете уникати серйозних рішень. В часі найважчих випробовувань ми готові підтримувати Вас до кінця, але ж дійте, не мовчіть! І зрозумійте: невдоволені, які за жодних обставин не хочуть виходити з РПЦ, будуть", - зауважили у листі.

Варто зауважити, що не усі священники Московської церкви засуджують російську агресію та навіть підтримують війну і моляться за Путіна. Після ракетної атаки 23 липня по собору в Одесі в Мережі з’явилися відео, на якому священники УПЦ МП продовжують замовчувати терористичні атаки росіян проти цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня 2023 року внаслідок чергового ракетного удару росіян Спасо-Преображенський кафедральний собор було зруйновано. В ПУ відреагували на це і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній нагадав, що саме цей храм у 2010 році "з великою помпезністю" відкривав саме патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв).

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