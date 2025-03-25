Священники УПЦ МП підпільно виготовляли алкоголь на Київщині та Рівненщині: деталі від БЕБ

З незаконного обігу вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.

Детективи БЕБ викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях. Його організували функціонери УПЦ МП.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Підпільне виробництво алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях

Група осіб закупила необхідне обладнання та сировину для масового виготовлення виноградного вина

"Небезпечний для здоровя та життя людей алкоголь продавали роздрібними та оптовими партіями", - йдеться у повідомленні.

Детективи провели обшуки за адресами незаконного виробництва, проживання фігурантів та у транспортних засобах. Орієнтована вартість вилученого підакцизної продукції становить 1,8 млн грн. Конфісковано також обладнання, чорнові записи, комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, флешносії тощо.

Підпільне виробництво алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях

Раніше детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом службовим особам однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директору приватного підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.

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