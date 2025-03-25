Священники УПЦ МП підпільно виготовляли алкоголь на Київщині та Рівненщині: деталі від БЕБ

З незаконного обігу вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.
Детективи БЕБ викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях. Його організували функціонери УПЦ МП.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Група осіб закупила необхідне обладнання та сировину для масового виготовлення виноградного вина
"Небезпечний для здоровя та життя людей алкоголь продавали роздрібними та оптовими партіями", - йдеться у повідомленні.
Детективи провели обшуки за адресами незаконного виробництва, проживання фігурантів та у транспортних засобах. Орієнтована вартість вилученого підакцизної продукції становить 1,8 млн грн. Конфісковано також обладнання, чорнові записи, комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, флешносії тощо.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру трьом службовим особам однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директору приватного підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.
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