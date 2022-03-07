Священнику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб: відео

"Добро переможе зло, а світло темряву", - йдеться у дописі під відео.

Священнику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб.

Відповідне відео оприлюднив telegram-паблік "ТСН.ua".

"Священнику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло темряву", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва жінка справді збила ворожий дрон банкою консервації. Проте жінка зазначила, що то були не огірки, а помідори. На думку киянки, дрон запустили мародери, які в такий спосіб шукають квартири без господарів: "У нас під'їздом вони вже ходили. Сусідка помітила підозрілих молодиків, а коли почала розпитувати голосно, хто вони та звідки, ті швидко втекли. Мирні люди не зробили б так".

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