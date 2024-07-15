Священнослужитель відмовився від мобілізації, бо він свідок Єгови: як все закінчилось

Суд пояснив, що в "Україні військова служба під час мобілізації у період воєнного стану обов`язкова для всіх, без виключення, військовозобов`язаних незалежно від їх віросповідання".

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Білопільського райсуду Сумської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку для відправлення на військову службу.

На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що "від 1992 року відвідує релігійне об`єднання Свідків Єгови. У 2004 році охрестився, на теперішній час є священнослужителем. Вже тривалий час він вивчає Біблію, дотримується визначених у ній принципів. У розділі 24 Ісаї зазначено, що народ не підніме один на одного руку, не візьме до рук зброю та не буде вчитися воювати. Зазначене забороняє йому одягати військову форму, брати до рук зброю, допомагати військовим, тобто все, що пов`язано з військовою службою він не може виконувати за своїми релігійними переконаннями. Його релігійні погляди на заборону служби у війську глибокі і порушити він їх не може".

На суді родичі чоловіка підтвердили, що він є священнослужителем Свідків Єгови. Це підтвердив і родич підсудного.

Суд встановив, що чоловік "маючи вік 39 років та будучи військовозобов`язаним, призивався не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а був призваний на військову службу в Збройні Сили України за мобілізацією, оскільки в нашій державі з 24.02.2024 оголошено воєнний стан та загальна мобілізація. Можливості заміни в означений спосіб військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" не передбачає".

Суддя також пояснив, що "на теперішній час українське законодавство не передбачає законної можливості військовозобов`язаного відмовитися від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за релігійними переконаннями. Альтернативної служби під час воєнного стану українське законодавство також не передбачає. На підставі викладеного вище суд дійшов висновку, що в Україні військова служба під час мобілізації у період воєнного стану обов`язкова для всіх, без виключення, військовозобов`язаних незалежно від їх віросповідання".

Також судом не встановлено, що обвинувачений "має такі глибокі, щирі та послідовні релігійні переконання, які перешкоджають йому захищати незалежність нашої держави та її територіальну цілісність в лавах Збройних Сил України, бо зазначене, крім його власних слів та пояснень близьких йому людей, які також є Свідками Єгови, іншими доказами не підтверджується".

А тому суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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