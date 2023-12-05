Свята під час війни: у ЗСУ дали рекомендації напередодні новорічних гулянь

У ЗСУ просять утриматися від проведення масових заходів на передовій під час новорічних свят.

СтратКом ЗСУ наголошує, що ворог постійно слідкує за переміщенням українських військових та зібраннями цивільних. Особливо він активізується під час свят.

Про це військові повідомляють у Facebook.

"Закликаємо дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят. Ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань", - наголошують у СтратКомі ЗСУ.

Військові наполегливо просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко раніше повідомив, що у Києві буде встановлено новорічну ялинку без використання бюджетних коштів, а на Різдво та Новий Рік у столиці не буде заплановано жодних масових заходів.

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