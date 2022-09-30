Свята у жовтні 2022 року в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів

Які свята та пам'ятні дати будуть у жовтні 2022 року, читайте в матеріалі ТСН.ua.

В жовтні 2022 року на українців чекає чимало державних, релігійних та професійних свят. Серед них найважливішим є День захисників та захисниць України, який співпадає з великим регілійним святом - Покровою Пресвятої Богородиці. Сьогодні, як ніколи, важливо подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять рідну землю від окупантів.

Які ще державні та церковні свята будуть у жовтні 2022 року і чи зможуть українці отримати додаткові вихідні?

Коли будуть вихідні дні у жовтні 2022 року

У жовтні 2022 року на українців чекає 10 неробочих днів - всі вони будуть календарними вихідними: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Працюватимуть українці у жовтні 2022 року 21 день.

Зазвичай в жовтні також передбачено додатковий вихідний - на День захисників та захисниць України (День козацтва), який припадає на 14 число. Однак, через воєнний стан всі додаткові вихідні були скасовані.

Нагадаємо, що 15 серпня 2022 року Верховною Радою було підтримано продовження дії воєнного стану ще на 90 діб (до 21 листопада).

Важливі державні, міжнародні та професійні свята у жовтні 2022 року

Календар свят і вихідних днів на жовтень 2022 в Україні / Фото: ТСН.ua

В жовтні 2022 року українці святкують кілька важливих державних та професійних свят:

1 жовтня - Міжнародний день літніх людей;

- Міжнародний день літніх людей; 2 жовтня - День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства;

- День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства; 3 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора;

- Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора; 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин;

- Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин; 5 жовтня - Всесвітній день вчителів;

- Всесвітній день вчителів; 8 жовтня - День юриста;

- День юриста; 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника;

- Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника; 10 жовтня - Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти;

- Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти; 12 жовтня - День кадрового працівника;

- День кадрового працівника; 14 жовтня - День Захисника України, День Українського козацтва;

- День Захисника України, День Українського козацтва; 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини;

- Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини; 16 жовтня - Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога;

- Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога; 17 жовтня - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності;

- Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності; 20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози;

- Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; 23 жовтня - День рекламіста (Дeнь працівників реклами);

- День рекламіста (Дeнь працівників реклами); 24 жовтня - Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога;

- Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога; 28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників;

- День звільнення України вiд фашистських загарбників; 29 жовтня - Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;

- Дeнь працівників служби позавідомчої охорони; 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника та Тиждень роззброєння;

- День автомобіліста і дорожника та Тиждень роззброєння; 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря.

Православний календар на жовтень 2022 року

У жовтні 2022 року віряни святкують одразу два великі православні свята. 14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці. А 26 жовтня - Іверської ікони Божої Матері.