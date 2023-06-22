Свята в червні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні на День Конституції

В перший місяць літа на українців чекають дві важливі дати: церковне свято Трійця та державне свято День Конституції. Чи будуть додаткові вихідні в червні 2023 року?

Від 19 травня 2023 року почав діяти Закон №3057, яким було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні від 20 травня 2023 року ще на 90 діб (до 18 серпня 2023 року). Тому, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в червні не буде додаткових вихідних.

Раніше ми також писали про вихідні і свята у травні 2023 року.

Кількість робочих і вихідних днів у червні 2023 року

В червні традиційно 30 днів, з них 22 дні будуть робочими, а 8 – офіційними вихідними (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 червня. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25 червня.

На українців у перший місяць літа чекає кілька важливих подій. Зокрема, День захисту дітей (1 червня), Міжнародний день друзів (9 червня), День медичного працівника (18 червня), День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня) та День Конституції України (28 червня).

А на вірян чекає одне з великих перехідних свят – Трійця (4 червня).

Державні, міжнародні та церковні свята в червні 2023 року

Свята в червні 2023 року / Фото: ТСН.ua

1 червня – День захисту дітей;

– День захисту дітей; 4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;

– Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів; 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища;

– Всесвітній день навколишнього середовища; 6 червня – День журналіста;

– День журналіста; 8 червня – Всесвітній день океанів;

– Всесвітній день океанів; 9 червня – Міжнародний день друзів;

– Міжнародний день друзів; 11 червня – День працівників легкої промисловості;

– День працівників легкої промисловості; 12 червня – День працівників фондового ринку;

– День працівників фондового ринку; 14 червня – Всесвітній день донора;

– Всесвітній день донора; 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;

– Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою; 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції;

– День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції; 19 червня – День фермера;

– День фермера; 20 червня – Всесвітній день біженців;

– Всесвітній день біженців; 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

– День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;

– День державної служби ООН, День державної служби України; 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України;

– Міжнародний день моряка, День митника України; 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;

– Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; 28 червня – День Конституції України.

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