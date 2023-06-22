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Свята в червні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні на День Конституції

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Свята в червні 2023 року: чи будуть додаткові вихідні на День Конституції

Чи будуть додаткові вихідні в червні 2023 року? / Фото: pixabay.com

В перший місяць літа на українців чекають дві важливі дати: церковне свято Трійця та державне свято День Конституції. Чи будуть додаткові вихідні в червні 2023 року?

Від 19 травня 2023 року почав діяти Закон №3057, яким було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні від 20 травня 2023 року ще на 90 діб (до 18 серпня 2023 року). Тому, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", в червні не буде додаткових вихідних.

Раніше ми також писали про вихідні і свята у травні 2023 року.

Кількість робочих і вихідних днів у червні 2023 року

В червні традиційно 30 днів, з них 22 дні будуть робочими, а 8 – офіційними вихідними (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 червня. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25 червня.

На українців у перший місяць літа чекає кілька важливих подій. Зокрема, День захисту дітей (1 червня), Міжнародний день друзів (9 червня), День медичного працівника (18 червня), День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня) та День Конституції України (28 червня).

А на вірян чекає одне з великих перехідних свят – Трійця (4 червня).

Державні, міжнародні та церковні свята в червні 2023 року

Свята в червні 2023 року / © ТСН.ua
Свята в червні 2023 року / Фото: ТСН.ua
  • 1 червня – День захисту дітей;
  • 4 червня – Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;
  • 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища;
  • 6 червня – День журналіста;
  • 8 червня – Всесвітній день океанів;
  • 9 червня – Міжнародний день друзів;
  • 11 червня – День працівників легкої промисловості;
  • 12 червня – День працівників фондового ринку;
  • 14 червня – Всесвітній день донора;
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою;
  • 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції;
  • 19 червня – День фермера;
  • 20 червня – Всесвітній день біженців;
  • 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
  • 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України;
  • 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
  • 28 червня – День Конституції України.

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